Implementasikan Nilai-Nilai 'Laudato Si’, PATRIA PMKRI Tanam dan Rawat Satu Juta Pohon

jpnn.com - Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA PMKRI) berencana menginisiasi program implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam ensiklik Laudato si’.

Program ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menindaklanjuti ajaran Paus Fransiskus yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

DPP PATRIA PMKRI dalam komitmennya menyampaikan bahwa program ini dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran ekologis serta penerapan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun program penting saat Ini, saya selaku Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, Maritim, Kehutanan & Pembangunan DPP PATRIA PMKRI menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan salah satunya adalah Tanam-rawat 1 juta bibit pohon.

Lebih lanjut, Program ini dirancang sebagai gerakan kolektif yang mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, pelaksanaan program ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, perangkat desa (kelurahan dan kecamatan), jaringan Paroki dan Stasi Gereja Katolik di seluruh Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di seluruh Indonesia serta mitra strategis lainnya.

Konkretnya, pelakasanaan penanaman bibit pohon akan dilaksanakan di sepanjang jalan Bomang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penanaman bibit pohon sebanyak 1.000 pohon ini akan dilakasana pada pertengahan bulan Juni 2026 dan berkolaborasi bersama Kecamatan Tajurhalang, Paroki Santa Faustina Kowalska, Program Beasiswa Edufarm PT JAPFA, Perkumpulan Bhatida, THS THM Keuskupan Bogor dan Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung sebagai penyedia bibit pohon.