Implementasikan Zero ODOL 2027, PalmCo Luncurkan Pilot Project di Riau

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui sub holding PTPN IV PalmCo secara bertahap mulai mengimplementasikan kebijakan angkutan bebas dimensi dan muatan berlebih atau Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan program itu akan berlaku efektif secara nasional pada Januari 2027 lewat peluncuran pilot project penggunaan angkutan operasional crude palm oil (CPO) di lingkungan PTPN IV Regional III, Provinsi Riau.

“Perusahaan berkomitmen penuh mematuhi kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan terkait standardisasi kendaraan angkutan barang,” kata Jatmiko, Kamis (29/10).

Menurut dia, langkah operasional ini diambil perusahaan guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas serta mendukung kelestarian infrastruktur jalan raya.

“Kami memandang kebijakan ini tidak hanya sekadar kepatuhan pada regulasi, melainkan langkah strategis menciptakan ekosistem distribusi logistik yang aman, melindungi fasilitas publik, serta mendukung terwujudnya green supply chain di industri kelapa sawit nasional," ujar Jatmiko.

Uji Coba Rute PKS Sei Pagar – Pelindo Dumai

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Dalam implementasi program percontohan (pilot project) ini, jalur pengangkutan CPO difokuskan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Pagar, Kabupaten Kampar, menuju Pelabuhan Pelindo Dumai.

Direktur Pemasaran dan Sistem Manajemen PTPN IV PalmCo Rury C. Baskoro menjelaskan fase uji coba ini dijadwalkan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2026.