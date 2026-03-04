menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Impor Beras 1.000 Ton dari AS Diperuntukkan Bagi Turis 

Impor Beras 1.000 Ton dari AS Diperuntukkan Bagi Turis 

Impor Beras 1.000 Ton dari AS Diperuntukkan Bagi Turis 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rencana impor pemerintah terhadap 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) diklaim tidak bertentangan dengan swasembada pangan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rencana impor pemerintah terhadap 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) diklaim tidak bertentangan dengan swasembada pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras yang dilakukan pemerintah jumlahnya sangat kecil.

Dia menjelaskan beras khusus jenis basmati untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, bukan beras konsumsi umum masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

"Impor itu hanya bersifat khusus hanya untuk turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia," kata Amran dikutip Rabu (4/3).

Amran mengaku beras khusus tersebut diperuntukkan bagi segmen restoran, hotel, serta kebutuhan wisatawan dan investor asing yang memiliki preferensi rasa berbeda dari beras lokal.

"Karena 'taste'-nya ini untuk turis yang datang," ujar Amran.

Amran pun mencontohkan calon jemaah haji Indonesia di Tanah Suci cenderung memilih beras lokal dibandingkan beras Arab Saudi karena cita rasa lebih sesuai selera masyarakat Indonesia.

"Jadi, kalau berangkat (haji), senangnya beras yang pulen, yang beras inpari, Cianjur," jelasnya.

Rencana impor pemerintah terhadap 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) diklaim tidak bertentangan dengan swasembada pangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI