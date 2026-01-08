Impor Januari-November 2025 Didominasi Bahan Baku

jpnn.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, bahan baku atau penolong masih mendominasi struktur impor pada Januari-November 2025.

Budi Santoso mengatakan bahan baku atau penolong mencapai 70,27 persen dari total impor, diikuti barang modal 20,55 persen dan barang konsumsi 9,18 persen.

Dibanding Januari-November 2024, impor barang modal naik 18,54 persen, sementara impor barang konsumsi turun 2,02 persen, dan bahan baku atau penolong turun 1,46 persen.

"Kenaikan impor barang modal yang mencapai 18,54 persen turut disebabkan naiknya impor central processing unit (CPU), ponsel pintar, mobil listrik (selain completely knocked down/CKD), dan base station," ujar Budi dikutip Kamis (8/1).

Impor produk bahan baku atau penolong dengan penurunan terdalam pada Januari-November 2025, yaitu bahan bakar minyak (BBM), gula tebu, kacang kedelai, bungkil untuk pakan ternak dan polipropilena.

Di sisi lain, impor barang konsumsi turun terutama untuk mesin pengatur suhu udara, bawang putih, mobil listrik (CKD), non-dairy creamer dan obat-obatan.

Pada November 2025, kinerja impor Indonesia tercatat sebesar USD 19,86 miliar. Nilai ini turun 9,09 persen dibanding Oktober 2025 (MoM).

Nilai impor November 2025 terdiri atas sektor nonmigas sebesar USD 17,00 miliar dan migas sebesar USD 2,86 miliar.