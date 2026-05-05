menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Impor Minyak dari Rusia Tak Signifikan Tekan Harga BBM, Pengamat Beberkan Alasannya

Impor Minyak dari Rusia Tak Signifikan Tekan Harga BBM, Pengamat Beberkan Alasannya

Impor Minyak dari Rusia Tak Signifikan Tekan Harga BBM, Pengamat Beberkan Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Impor minyak mentah. Foto: ANTARA/HO-Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia, dinilai tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dalam negeri. 

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Energi dari Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak.

Ishak menjelaskan meskipun pemerintah berhasil mendapatkan minyak mentah tersebut dengan harga diskon, dampaknya tetap kecil untuk harga BBM domestik.

Baca Juga:

Penurunan harga rata-rata pengadaan baru akan terasa jika volume pembelian dilakukan dalam skala yang jauh lebih masif.

Pernyataan itu merujuk pada skema perhitungan harga yang masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar global lainnya.

"Harga pengadaan BBM akan turun tapi tidak signifikan dalam mempengaruhi harga pengadaan secara keseluruhan," kata Ishak kepada Jpnn.com, Selasa (5/4).

Baca Juga:

Pemerintah diketahui berencana mengimpor sekitar 150 juta barel minyak dari Rusia yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Menurut analisis Ishak, langkah impor akan lebih berdampak pada penguatan jaminan pasokan energi nasional dibanding upaya menekan harga di tingkat konsumen.

Pengamat menyatakan mengimpor minyak mentah dari Rusia tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan harga BBM.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI