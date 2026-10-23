IMPRESI Ancam Somasi Singapura

jpnn.com, JAKARTA -

Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) mengecam keras dugaan adanya permainan kepentingan finansial asing di balik polemik Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berpotensi merugikan pasar modal Indonesia.

IMPRESI bahkan mempertimbangkan langkah hukum berupa somasi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Direktur Komunikasi IMPRESI Yusuf Mars memperingatkan Singapura agar tidak membiarkan pusat keuangannya menjadi tempat berlangsungnya praktik yang merugikan perekonomian Indonesia.

"Singapura jangan coba-coba mengobok-obok ekonomi Indonesia! Negara kecil bukan berarti boleh seenaknya mempermainkan kepentingan ekonomi negara tetangga. Indonesia bukan halaman belakang Singapura,” tegas Yusuf Mars.

Menurut Yusuf, polemik MSCI harus dibuka secara transparan.

Terlebih, kata dia, telah muncul tudingan mengenai kemungkinan keterlibatan kepentingan finansial yang berkaitan dengan Singapura, meskipun tudingan tersebut telah dibantah oleh pihak yang disebut.

IMPRESI menilai tudingan dan bantahan tersebut harus diuji secara objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar modal Indonesia.