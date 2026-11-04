IMPRESI: Dugaan Makar di Balik Penyadapan Presiden Harus Dibongkar

jpnn.com, JAKARTA - Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan upaya makar di balik kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

IMPRESI menilai perkara ini menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Direktur Komunikasi IMPRESI Yusuf Mars menegaskan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menduga penyadapan terhadap kepala negara mengarah pada makar harus ditindaklanjuti dengan penyidikan menyeluruh.

“Ini bukan perkara sepele. Menteri Sekretaris Negara sudah menyampaikan dugaan adanya makar. Aparat penegak hukum harus membongkar seluruh pihak yang terlibat. Jangan berhenti pada pelaku penyadapan. Cari siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan apa tujuan politik di baliknya,” tegas Yusuf Mars di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurut Yusuf, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipisahkan dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Presiden memegang mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan strategis yang menyangkut kepentingan bangsa.

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Oleh karena itu, penyadapan ilegal terhadap Presiden dapat membuka akses terhadap informasi rahasia negara dan berpotensi digunakan untuk mengganggu jalannya pemerintahan.

“Kalau informasi rahasia Presiden dikumpulkan untuk menekan, mengendalikan, atau melumpuhkan pemerintahan, itu ancaman terhadap negara. Kita tidak boleh membiarkan siapa pun bermain-main dengan keselamatan Presiden dan keamanan Republik Indonesia,” ujarnya.