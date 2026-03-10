Imran Nahumarury Buka Kunci Kemenangan Semen Padang dari PSBS
jpnn.com - SLEMAN – Imran Nahumaruy mencatat debut manis sebagai Pelatih Semen Padang FC.
Membawa timnya bertandang ke kandang PSBS Biak pada pekan ke-25 Super League, Senin (9/3) malam WIB, Imran merasakan kemenangan.
Setelah sempat main imbang tanpa gol di babak pertama, akhirnya Semen Padang menjebol gawang PSBS lewat dua gol yang dicetak oleh Guillermo Fernandez menit ke-70 dan 90+4.
Tambahan tiga poin ini juga membuat Semen Padang untuk sementara mampu naik dua strip dari peringkat ke-18 jadi posisi ke-16 dengan 20 poin. Untuk sementara, poin ini menyamai Persijap Jepara dan Madura United FC yang posisinya ada di atas Kabau Sirah.
Persis Solo sementara harus turun ke posisi juru kunci dengan 17 poin namun belum menjalani laga pekan ke-25, sedangkan di peringkat ke-17 ada PSBS dengan 18 poin.
Imran pun mengungkap faktor kemenangan Semen Padang.
Imran Nahumarury menyadari perjalanan Semen Padang di Super League masih jauh, semua laga menjadi final.
