Imranul Karin, Qari Asal Kaltim Juara MTQ Internasional 2026 di Rusia

jpnn.com - Qari berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim) Imranul Karin menyabet juara pertama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional 2026 berlangsung di Kota Kazan, Rusia pada 22–25 April 2026.

Kemenangan ini sangat prestisius mengingat Imranul berhasil mengungguli puluhan peserta dari 30 negara.

"Termasuk negara-negara dengan tradisi tilawah yang kuat seperti Mesir, Iran, Turki, dan Malaysia," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim sekaligus Ketua Umum LPTQ Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Minggu (26/4/2026).

Disebutkan bahwa dari total 30 negara partisipan, persaingan mengerucut pada babak final yang menyisakan delegasi berasal dari lima negara.

Imranul Karim yang mewakili Indonesia tampil memukau di Cabang Tilawah (Seni Baca Al Quran) dengan perolehan skor nyaris sempurna, mengalahkan pesaing ketat berasal dari Iran dan negara lainnya.

"Kemenangan Imranul Karim di Rusia adalah kebanggaan bagi Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.

Sri menyebut prestasi ini bukan kebetulan karena Imranul Karim memang dikenal sebagai qari langganan juara.

Sebelumnya, pada awal 2025, Imranul sukses meraih gelar juara di ajang internasional digelar di Jakarta.