jpnn.com - Piala Dunia memang berlangsung di Amerika. Tapi berita olahraga terbesar di New York tentang basket. Itu karena Sabtu kemarin New York Knicks meraih gelar juara NBA dengan drama yang sangat besar.

Sudah 53 tahun Knicks tidak juara. Betapa lapar warga New York atas gelar kali ketiganya itu.

Pemain New York Knicks Karl-Anthony Towns mengangkat trofi setelah mengalahkan San Antonio Spurs di game kelima Final NBA 2026 di Frost Bank Center, 13 Juni 2026.--

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Putaran final tahun ini Knicks melawan San Antonio Spurs dari Texas. Juara lima kali.

Sistem pertandingan putaran finalnya bermain tujuh kali. Dua kali di kandang lawan, dua kali tuan rumah. Dua kali lagi di kandang lawan, dua kali lagi tuan rumah. Karena itu gelar juara baru bisa dikunci kalau tim finalis sudah menang empat kali. Kalau skor masih 3-3 harus ada pertandingan ketujuh.

Pertandingan final pertama dan kedua dimainkan di Texas. Sebagai tamu, Knicks menang dua-duanya.

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Di pertandingan ketiga dan keempat di New York. Di pertandingan ketiga Knicks kalah (3-1). Di pertandingan keempat Knicks yang menang (4-1). Secara dramatis pula.

Sejak saat itu New York heboh: Knicks akan juara ''in five''. Di keluarga kami "pecah". Mayoritas pilih yang akan jadi juara Spurs. Hanya satu yang menebak Knicks dengan optimisme "in five". Ia memang lama di Amerika. Sering ke San Antonio dan New York. Tapi hatinya sebenarnya untuk Sacramento Kings.