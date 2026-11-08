IN MEDIO, Ketika Seni Menjadi Ruang Perjumpaan yang Setara

jpnn.com, BANDUNG - Tidak semua percakapan membutuhkan kata-kata. Ada yang berlangsung melalui gerak. tatapan, warna, hingga pertemuan dua dunia yang selama ini kerap dipisahkan oleh perbedaan cara berkomunikasi.

Gagasan itu lah yang terasa dalam karya Zakka Nurul Giffani Hadi, salah satu seniman yang terlibat dalam pameran IN MEDIO di Dia.Lo.Gue @dotHub Space, Bandung.

Melalui lukisan-lukisannya, Zakka menghadirkan figur robot, kupu-kupu, serta warna-warna cerah sebagai bahasa untuk menyampaikan pengalaman dan gagasannya tentang kesetaraan antara komunitas Tuli dan Dengar.

Baca Juga: Berburu Fashion Hingga Seni di Hari Pertama USS 2026

Figur-figur yang saling mendekat dan gestur yang saling bertaut menjadi gambaran tentang kemungkinan untuk terhubung tanpa harus selalu mengandalkan bahasa verbal.

Kupu-kupu dalam karya Zakka bukan sekadar elemen dekoratif. Ia menjadi metafora metamorfosis, sebuah perjalanan panjang dari ulat, kepompong, hingga akhirnya membentangkan sayap.

Di dalamnya, tersimpan gagasan tentang perubahan, pertumbuhan, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul setelah melewati sebuah proses. Sementara figur robot menjadi pengingat bahwa perbedaan cara berkomunikasi tidak semestinya menjadi ukuran kemampuan seseorang.

Baca Juga: 5 Desainer Tampilkan Koleksi Terinspirasi Budaya Nusantara di Museum Nasional

Dalam kuratorial bertajuk Metamorfosis dalam Bahasa Warna, praktik artistik Zakka dibaca sebagai upaya memperlihatkan dunia yang kerap luput dari pandangan orang lain.

Melalui medium seni, ia membangun ruang visual tempat komunikasi dapat berlangsung dengan berbagai cara.