Ina Liem Bongkar Celah Birokrasi Pendidikan di Balik Polemik Ijazah Gibran

jpnn.com - Konsultan pendidikan dan karier sekaligus founder @jurusanku Ina Liem menyoroti persoalan administrasi pendidikan yang mencuat dalam polemik dokumen ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Ina menilai polemik tersebut tidak cukup dilihat hanya dari dokumen yang diperiksa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, persoalan itu juga membuka pertanyaan tentang koordinasi administrasi pendidikan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ina melalui video yang diunggah di akun Instagram @inaliem18.

Ina menjelaskan, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi berada dalam ranah administrasi yang berbeda. Padahal, jalur pathway yang ditempuh Gibran merupakan penghubung dari pendidikan menengah menuju pendidikan tinggi.

"Dokumen UTS Insert masuk ke urusan pendidikan menengah. Dokumen berikutnya di MDIS masuk ke urusan pendidikan tinggi," kata Ina dikutip JPNN.com, Rabu (7/10).

Menurut dia, pembagian kewenangan tersebut membuat satu rangkaian perjalanan pendidikan tercatat dalam dua ranah birokrasi berbeda.

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"Satu perjalanan pendidikan terpecah menjadi dua kotak birokrasi," ujarnya.

Ina menilai kondisi itu berpotensi membuat dokumen pendidikan sulit dibaca secara utuh. Terlebih, terdapat dokumen Advanced Diploma MDIS yang disebutnya sebagai kelanjutan dari jalur pathway Gibran.