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INACRAFT 2026 Dorong Kriya Indonesia Naik Kelas Lewat Inovasi dan Regenerasi

INACRAFT 2026 Dorong Kriya Indonesia Naik Kelas Lewat Inovasi dan Regenerasi
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Pameran INACRAFT October 2026 yang berlangsung pada 7–11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Industri kriya Indonesia terus didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan akar tradisi.

Upaya tersebut menjadi salah satu sorotan dalam penyelenggaraan INACRAFT October 2026 yang berlangsung pada 7–11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Pameran yang digelar Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) bersama Mediatama Event itu mengusung semangat kolaborasi antara warisan budaya, kreativitas, dan inovasi teknologi.

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Berbagai terobosan ditampilkan untuk menunjukkan bahwa produk kriya tradisional memiliki peluang berkembang di tengah perubahan pasar.

Salah satunya melalui pengembangan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) untuk meningkatkan efisiensi kerja penenun. Selain itu, limbah sawit mulai dieksplorasi sebagai bahan alternatif pembuatan lilin batik.

Inovasi berbasis riset juga diperkenalkan melalui pengembangan eco-wastra oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

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Pewarna alami dari tanaman ketapang, secang, dan mangrove menjadi bagian dari eksplorasi material yang berpotensi memperkaya produk wastra Indonesia.

Sementara itu, jenama lokal Fuguku memanfaatkan polyester daur ulang dari limbah plastik untuk menghasilkan produk busana dan aksesori.

Industri kriya Indonesia terus didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan akar tradisi.

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