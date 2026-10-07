INACRAFT Oktober Vol. 5, Cara Bank Mandiri Suntik Semangat Youthpreneurs Kriya Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali memperkuat sinerginya bersama Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) dengan hadir sebagai Main Sponsor dalam ajang INACRAFT Oktober Vol. 5 Youthpreneurs 2026.

Pameran tematik kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini akan diselenggarakan pada 7–11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Mengusung tema "TechnoCraft", INACRAFT Oktober Vol. 5 Youthpreneurs 2026 menghadirkan perpaduan antara kreativitas, inovasi, dan teknologi dalam proses penciptaan serta pengembangan produk kerajinan Indonesia. Ajang ini menjadi wadah strategis untuk memamerkan beragam karya unggulan Nusantara mulai dari batik, tenun, peralatan rumah tangga, cendera mata, produk dekoratif, hingga perhiasan dan aksesori, dengan fokus khusus pada pemberdayaan generasi muda (youthpreneurs).

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Senior Vice President Bank Mandiri, Nila Mayta, menyampaikan bahwa keterlibatan konsisten Bank Mandiri dalam rangkaian event INACRAFT merupakan bentuk komitmen nyata perseroan dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif dan memajukan kriya lokal agar semakin unggul, adaptif, berbasis teknologi, serta berdaya saing global.

“Kolaborasi berkelanjutan ini adalah wujud komitmen strategis Bank Mandiri untuk terus mendampingi para pelaku UMKM kreatif, khususnya generasi muda (youthpreneurs). Melalui adopsi konsep Techno Craft, kami ingin mendorong produk kerajinan lokal untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan siap bersaing di pasar global. Ini sejalan dengan semangat Bank Mandiri untuk Tumbuh Bersama Majukan Indonesia,” ujar Nila dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/10).

Sinergi Berkelanjutan dan Pertumbuhan UMKM Kriya

Dukungan Bank Mandiri terhadap INACRAFT telah terjalin secara konsisten melalui berbagai penyelenggaraan di berbagai kota besar.

Rangkaian INACRAFT Festival sebelumnya pada bulan Februari dan Juli telah sukses mencatatkan antusiasme tinggi dari masyarakat dengan kehadiran lebih dari 109.000 pengunjung, melibatkan lebih dari 1.300 tenant.