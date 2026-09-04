INALUM Kirim Bantuan & Relawan untuk Korban Gempa di NTT

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Insan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM turut mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan.

Tidak hanya menghimpun dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, INALUM juga menerjunkan relawan untuk hadir langsung mendampingi masyarakat di wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk memperluas manfaat dari solidaritas tersebut, perusahaan menerapkan kebijakan matching donation 1:1, yakni setiap Rp1 donasi yang dihimpun Insan INALUM ditambahkan Rp1 dengan nilai yang sama oleh perusahaan.

Dengan skema tersebut, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp252 juta.

Bantuan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk 10 ton beras premium, 50 dus mi instan, 72 dus biskuit, 84 dus larutan isotonik, serta 84 dus air mineral untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Perusahaan juga menerjunkan sembilan Insan INALUM yang tergabung dalam INALUM Relawan (I-Wan) ke wilayah terdampak gempa di NTT.

Para relawan berasal dari berbagai latar belakang kompetensi, mulai dari tenaga medis hingga personel keamanan, untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Selama berada di wilayah terdampak, para relawan turut mendistribusikan kebutuhan pokok, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, serta melaksanakan kegiatan trauma healing dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.