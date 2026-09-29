Inalum Perkenalkan Low Carbon Aluminium Indonesia 

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meluncurkan Sertifikasi Low Carbon Aluminium (Green Aluminium) bersamaan dengan ajang Fastmarkets International Aluminium Conference 2026 yang berlangsung pada 15–17 September 2026.

Fastmarkets International Aluminium Conference merupakan salah satu forum tahunan industri aluminium global yang pada 2026 memasuki penyelenggaraan ke-40.

Forum ini mempertemukan lebih dari 500 pelaku industri dan pengambil keputusan dari berbagai mata rantai industri aluminium dunia untuk membahas perkembangan pasar, dinamika harga dan pasokan, perdagangan global, hingga isu keberlanjutan dan pengembangan aluminium rendah karbon.

Peluncuran sertifikat tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing aluminium Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan industri global terhadap produk dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Langkah ini sekaligus mempertegas posisi INALUM sebagai satu-satunya produsen aluminium primer Indonesia dengan emisi karbon rendah yang mana dalam proses peleburannya ditopang oleh energi listrik berbasis tenaga air.

Keunggulan tersebut menjadi semakin relevan ketika industri global mulai menempatkan aspek emisi karbon, keberlanjutan, dan transparansi rantai pasok sebagai salah satu pertimbangan dalam pemilihan produk.

Melalui Sertifikasi Low Carbon Aluminium, INALUM ingin menghadirkan produk aluminium Indonesia yang mampu menjawab kebutuhan pasar terhadap produk yang mendukung agenda penurunan emisi karbon.

Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial INALUM Arif Haendra mengatakan peluncuran Sertifikasi Green Aluminium merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat nilai tambah, sekaligus membuka peluang serta akses pasar yang lebih luas bagi produk aluminium INALUM.