INALUM Raih 2 Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Asahan Asahan Aluminium (INALUM) meraih dua penghargaan dalam ajang The 13th Annual Jakarta Marketing Week 2025 (JakMW) BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2025.

Dalam ajang bergengsi ini, INALUM tercatat sebagai The Most Promising Company in Tactical Marketing kategori Bronze dan Penghargaan Dewi BUMN pada Rabu (21/5).

Penghargaan ini menunjukan konsistensi INALUM untuk menciptakan industri aluminium yang adaptif dan ramah lingkungan serta inovasi dan komitmen dalam melakukan ekspansi pasar industri aluminium di level domestik maupun global.

Vice President Marketing INALUM, Triono Syakbani, mengatakan penghargaan yang diraih kali ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh Insan INALUM, juga sejalan dengan kebijakan perusahaan dalam mendukung percepatan inovasi di bidang pemasaran.

”Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dari segenap insan INALUM yang saling mendukung, terutama tim Commercial dan tim Marketing, dimana saat ini kita tengah menghadapi tantangan besar dalam segi bisnis. Penghargaan ini menjadi milestone bagi kami agar terus kompak dan semangat dalam melalui tantangan lainnya dan meraih prestasi yang lebih baik di tahun mendatang," ujar Triono.

Dalam penjurian,topik presentasi INALUM bertajuk INALUM Business Transormation: Capacity to Market Driven through Operational Excellence.

Dalam presentasi Joko Susilo menjelaskan transformasi bisnis positif dapat tercapai, apabila perusahaan dapat menerapkan pola yang lebih adaptif, melalui solusi di sisi operational excellence, customer & product discovery, dan leadership.

Selain itu juga mengedepankan transformasi bisnis yang lebih menekankan kebutuhan pasar.(chi/jpnn)