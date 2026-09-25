INAMA Hospitality Center Siap Memperkuat Industri Perhotelan Indonesia–Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Industri hospitality Indonesia dan Malaysia memiliki karakter dan kekuatan yang berbeda, tetapi menyimpan potensi kolaborasi yang besar.

Berangkat dari pemikiran tersebut, INAMA Hospitality Center (Indonesia–Malaysia Hospitality Center) hadir sebagai wadah yang mempertemukan praktisi, pelaku usaha, akademisi, profesional hingga investor sektor hospitality dari kedua negara.

INAMA segera diluncurkan pada awal Oktober 2026, dengan rangkaian kegiatan di Kuala Lumpur dan Jakarta.

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Founder & Chairman INAMA Hospitality Center Donny Pur mengatakan pembentukan INAMA dilatarbelakangi kebutuhan akan platform yang mampu menjembatani dunia usaha dan pendidikan, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi kerja sama industri hospitality kedua negara.

“INAMA diharapkan membangun jejaring yang mampu melahirkan program dan kerja sama nyata antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Donny, Kamis (24/9).

Menurut Donny, perkembangan industri hospitality saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai hotel dan akomodasi.

Ekosistemnya telah berkembang luas, mencakup hotel dan resort, food and beverage (F&B), pariwisata, MICE, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan aset hospitality, hingga investasi dan pengembangan destinasi.

Karena itu, kolaborasi lintas sektor dan lintas negara menjadi makin penting.