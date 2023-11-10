Inara Rusli Berharap Bisa Berdamai Dengan Wardatina Mawa?

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli telah mengakhiri perseteruan hukumnya dengan Insanul Fahmi.

Akan tetapi, persoalan yang menyeret wanita 32 tahun tersebut tak hanya itu.

Pasalnya, Inara Rusli dan istri pertama Insanul Fahmi, Wardatina Mawa juga saling lapor polisi.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengatakan, saat ini proses perdamaian baru terlaksana antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi.

"Sama Mawanya belum, karena beda tempat. Kalau sama Insanul saja perdamaiannya, baru itu. Jadi, satu-satu, step by step," ujar Daru di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Pihak Inara Rusli pun memiliki iktikad baik untuk berdamai dengan Wardatina Mawa di luar proses hukum.

Daru berharap agar iktikad baik pihaknya bisa disambut baik oleh Mawa.

"Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima iktikad baik kami untuk damai. Artinya kalau memang bisa kami selesaikan secara damai, kenapa tidak? Lebih baik kan begitu," tuturnya.