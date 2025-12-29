menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini

Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini

Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli memilih mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan di Polda Metro Jaya.

Bukan tanpa alasan mantan istri Virgoun itu memilih untuk mencabut laporannya tersebut.

Pasalnya Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah melakukan perdamaian. Kedua belah pihak juga sudah mempertemukan keluarga masing-masing.

Baca Juga:

"Alhamdulillah karena sudah proses damai juga kan. Iya, jadi kami keluarga sudah dipertemukan juga antar kedua keluarga," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

"Jadi, ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan akta damai juga," sambungnya.

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny mengatakan bahwa kliennya memang telah berdamai dengan Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Insanul Fahmi selaku terlapor pun telah menunjukkan iktikad baik.

"Kami sudah lakukan perdamaian. Ini perdamaian antar keluarga, seperti itu. Jadi, sudah beberapa kali pertemuan antar keluarga. Kami lihat ada iktikad baik dari pihak terlapor juga," ucap Daru Quthny.

Inara Rusli memilih mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan di Polda Metro Jaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI