Inara Rusli dan Insanul Fahmi Telah Diperiksa, Polisi Segera Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli telah menjalani pemeriksaan terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengungkapkan Inara Rusli ditanyai puluhan pertanyaan dalam pemeriksaan tadi.

Inara Rusli menjalani pemeriksaan selama empat jam lamanya, yakni mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

"Dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 pertanyaan dan telah dijawab," ungkap Andaru Rahutomo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang telah diterima.

Adapun barang bukti yang dimaksud yakni sejumlah video yang diserahkan pelapor.

"Setelah ini penyidik akan melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang telah diterima. Barang bukti yang diterima dari pelapor maupun barang bukti yang telah ditemukan penyidik dalam proses penyelidikan kemarin," ucap Andaru.

Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah video yang menjadi barang bukti itu asli atau tidak.