jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, kembali menjadi sorotan setelah Wardatina Mawa mengaku belum pernah melihat bukti yang menunjukkan keduanya telah menikah secara agama.

Menanggapi hal tersebut, Inara mengaku memiliki dokumen pernikahan siri yang selama ini kerap dipertanyakan.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, @mommy_starla, Inara menyampaikan kekesalannya karena terus ditantang untuk membuktikan pernikahannya dengan Insanul.

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Dia mengaku telah beberapa kali mengajak Mawa bertemu untuk memperlihatkan bukti tersebut secara langsung.

"Selalu ditantang untuk membuktikan pernikahan. Sudah beberapa kali diajak bertemu untuk ditunjukkan buktinya tetapi malah menghindar. Bahkan dengan perantara ulama sekalipun juga tetap menghindar," tulis Inara, dikutip pada Minggu (15/11).

Inara juga menyinggung upaya penyelesaian persoalan melalui restorative justice (RJ).

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Dia mengungkap bahwa dalam proses tersebut, pihaknya sempat mendapat permintaan uang sebesar Rp1 miliar.

Menurut Inara, dokumen pernikahan siri yang dimilikinya merupakan dokumen penting, bersifat pribadi, dan berharga.