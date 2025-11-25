menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Inara Rusli Dituduh Berzina, Ibunda Virgoun Berkomentar Begini

Inara Rusli Dituduh Berzina, Ibunda Virgoun Berkomentar Begini

Inara Rusli Dituduh Berzina, Ibunda Virgoun Berkomentar Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Eva Manurung, ibu dari penyanyi Virgoun, memberikan tanggapan mengenai persoalan yang tengah dihadapi mantan menantunya, Inara Rusli.

Meskipun telah berpisah dari Virgoun, hati Eva tetap tergerak untuk mencemaskan dampak kasus tersebut terhadap cucu-cucunya.

"Saya tidak memiliki informasi yang jelas. Namun, jika berita itu benar, tentu saja saya merasa sangat prihatin,” ujar Eva, dikutip dari kanal Reyben di YouTube., Selasa (25/11).

Baca Juga:

Eva Manurung pun menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap cucu-cucunya, Lala dan Starla.

Dia sangat khawatir jika konflik ini akan berpengaruh pada kesehatan mental mereka, mengingat mereka sudah cukup besar untuk memahami keadaan di sekeliling mereka.

"Meski saya tidak berhubungan lagi dengan Inara, fokus saya tetap pada anak-anak. Mereka adalah cucu saya, dan saya ingin mereka baik-baik saja dalam situasi ini," pungkas Eva.

Baca Juga:

Sebelumnya, Irana Rusli dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Wardatina Mawa.

IR dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami Wardantina Mawa, Insanul Fahmi.

Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberikan komentar terkait kabar Inara Rusli dituduh selingkuh dan berzina.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI