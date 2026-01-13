Inara Rusli Kembali Datangi Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum Beri Penjalasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli bersama kuasa hukumnya, Daru Quthny mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (13/1).

Daru Quthny mengungkapkan alasan kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya.

Dia menyebut, kedatangannya itu berkaitan dengan tawaran restorative justice yang sempat diajukan oleh kliennya kepada pihak Wardatina Mawa.

Baca Juga: Alasan Wardatina Mawa Menolak Upaya Damai Insanul Fahmi dan Inara Rusli

"Hari ini kami kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ (restorative justice) dari pihak kuasa hukumnya Mawa," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa.

"Dan kami juga meminta perlindungan hukum, serta berkonsultasi untuk bisa terealisasinya Restorative Justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu," sambungnya.

Dia mengatakan bahwa Inara Rusli tetap berkeinginan untuk bisa berdamai dengan Wardatina Mawa.

Baca Juga: Wardatina Mawa Tolak Restorative Justice Dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli

Akan tetapi, dia mengaku belum mengetahui apakah keinginan untuk berdamai itu bisa terlaksana atau tidak.

Sebab Wardatina Mawa telah menyampaikan surat penolakan kepada pihak kepolisian terkait upaya restorative justice tersebut.