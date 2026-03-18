Inara Rusli Minta Maaf kepada Keluarga, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, dia membagikan video berisi permintaan maaf kepada berbagai pihak, termasuk sang ibunda.

“Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku ingin mengucapkan permohonan maaf, khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini,” ujar Inara, dikutip Selasa (17/3).

Dia juga menyampaikan terima kasih atas doa, kesabaran, dan dukungan sang ibunda selama ini.

“Terima kasih banyak atas semua doa yang enggak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang,” katanya.

Inara turut meminta maaf kepada keluarga besar atas sikapnya yang mungkin mengecewakan.

Selain itu, dia menyampaikan permohonan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada para guru.

“Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf kepada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, terima kasih atas ilmunya,” tuturnya.