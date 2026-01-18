menu
Inara Rusli Pilih Bersama Insanul, Hotman Paris Sebut Malah Memperkuat Dugaan Perzinaan

Inara Rusli Pilih Bersama Insanul, Hotman Paris Sebut Malah Memperkuat Dugaan Perzinaan
Hotman Paris. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali buka suara soal kisruh rumah tangga antara Insanul Fahmi, Inara Rusli, dan Wardatina Mawa.

Namun kali ini, sorotan utamanya justru tertuju pada keputusan Inara yang memilih mempertahankan pernikahan siri dengan Insan.

Menurut Hotman, langkah Inara itu justru menjadi bumerang. Pasalnya, keputusan tersebut dianggap ikut memperkuat dugaan perzinaan yang kini tengah diproses hukum.

“Saya pribadi cukup menyayangkan,” ujar Hotman, dikutip dari Intens Investigasi, Sabtu (17/1).

Hotman menilai, keputusan kembali ke Insan bukan hanya memicu kontroversi publik, tetapi juga menyulitkan dirinya sendiri secara hukum.

“Kalau masih mau balik ke laki-laki yang sedang jadi terlapor, ya itu makin menguatkan dugaan yang dilaporkan,” jelasnya.

Pengacara kondang itu mengingatkan bahwa kasus perzinaan yang dilaporkan Mawa adalah delik aduan.

Artinya, hanya istri sah yang memegang kendali penuh untuk mencabut atau melanjutkan laporan.

Hotman Paris menyayangkan keputusan Inara mempertahankan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi, karena dinilai memperkuat dugaan perzinaan.

