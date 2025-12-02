Inara Rusli Terjerat Masalah, Virgoun Bahas Ujian Merawat Anak
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun tiba-tiba membahas tentang ujian dalam cara mendidik anak.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyinggung perihal kebiasaan menyalahkan sesuatu apabila anak menangis.
"Ujian umum merawat anak: kalau anak kita kejedot meja atau kesandung sesuatu.. jangan pernah menyalahkan meja atau benda yang buat mereka tersandung hanya agar tangisan mereka terhenti, contoh: cup cup cup sudah ya jangan nangis memang mejanya nakal nih..terus mejanya dipukul," tulis Virgoun, Senin (1/12).
Vokalis Last Child itu merasa kebiasaan tersebut berpengaruh buruk untuk perkembangan anak.
Menurut Virgoun, anak nanti bakal terbiasa menyalahkan sesuatu yang tidak sepatutnya.
"Jangan ya:soalnya nanti pas sudah dewasa, ketika anak kita bikin salah, dia bakal menyalahkan orang lain atas kesalahannya," beber Virgoun.
Unggahan Virgoun itu langsung menuai respons dari netizen di media sosial. Banyak warganet yang menilai Virgoun tengah menyindir mantan istrinya, Inara Rusli yang terjerat masalah.
Diketahui, Inara Rusli diduga terlibat kasus perselingkuhan dan perzinaan dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.
