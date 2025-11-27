Inara Rusli Ternyata Sudah Menikah Siri dengan Suami Wardatina Mawa

jpnn.com, JAKARTA - Suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Inara Rusli, setelah namanya terseret isu perselingkuhan yang memicu kegaduhan publik.

Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara sejak Agustus 2025. Dia menyampaikan pengakuan tersebut dalam podcast YouTube Richard Lee,.

Dalam pernyataannya, Insan menyebut Inara tidak mengetahui status rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

"Aku bilang, kalau aku dan Mawa itu sudah cerai. Talak dua,” ujar Insanul Fahmi, dikutip pada Kamis (27/11).

Insan beralasan dua kali talak yang pernah dia jatuhkan dianggap sudah membuat pernikahan berakhir secara agama berdasarkan konsultasinya dengan pemuka agama.

Namun, dia mengakui secara hukum negara dirinya masih berstatus suami Wardatina Mawa.

Situasi makin rumit ketika Inara mengetahui Insan belum resmi bercerai pada 19 Agustus 2025.

“Dia bilang mau udahan, enggak mau terlibat dengan masalah aku, tetapi aku berusaha meyakinkan dia. Jadi, dia tidak tahu apa-apa sebenarnya,” ujar Insan. (jlo/jpnn)