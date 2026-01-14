Inara Rusli Tetap Ingin Berdamai Dengan Wardatina Mawa

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengatakan, kliennya tetap berkeinginan untuk bisa berdamai dengan Wardatina Mawa.

Akan tetapi, dia mengaku belum mengetahui apakah keinginan untuk berdamai itu bisa terlaksana atau tidak.

Sebab Wardatina Mawa telah menyampaikan surat penolakan kepada pihak kepolisian terkait upaya restorative justice tersebut.

Seperti diketahui, Wardatina Mawa atau akrab disapa Mawa melaporkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan ke Polda Metro Jaya.

"Jadi, tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk tetap terlaksananya Restorative Justice atau perdamaian. Seperti itu. Dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kami juga belum tahu untuk bisa terealisasinya hal tersebut," ujar Daru Quthny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Namun, dia mengaku pihaknya memang belum berkomunikasi secara langsung dengan pihak Wardatina Mawa.

Meski begitu, Daru menuturkan pihaknya telah meminta bantuan pihak Renakta Polda Metro Jaya untuk menjembatani upaya perdamaian tersebut.

"Dari kami belum melakukan komunikasi. Kami dalam hal ini masih meminta dibantu oleh pihak Renakta supaya untuk bisa menjembatani," tuturnya.