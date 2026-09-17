InaSAPS Hadir untuk Perkuat Standar Bedah Plastik Estetik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Bedah Plastik Estetik Indonesia (InaSAPS) atau Perkumpulan Bedah Plastik Estetik Indonesia (PERABESTI) resmi dideklarasikan sebagai wadah pengembangan dan representasi profesi dokter spesialis bedah plastik estetik di Indonesia.

Pembentukan organisasi tersebut menjadi respons terhadap perkembangan pesat bidang estetika serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan profesi kedokteran.

Tantangan tersebut antara lain praktik ilegal oleh dokter asing dan praktik bedah estetik oleh dokter yang berada di luar kewenangan kompetensinya.

InaSAPS juga menyoroti masih terbatasnya pemahaman masyarakat dalam membedakan kompetensi dokter spesialis bedah plastik dengan profesi medis lainnya di bidang estetika.

Karena itu, organisasi ini dibentuk untuk menjalankan fungsi advokasi, standardisasi, peningkatan kompetensi, dan pengembangan profesi secara terarah.

Sebagai organisasi profesi, InaSAPS memiliki landasan keilmuan dan kewenangan profesi dengan dukungan organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI), serta standar kompetensi dan pendidikan yang terstruktur.

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Organisasi ini ditujukan menjadi wadah bagi dokter spesialis bedah plastik yang berkecimpung dalam bidang bedah plastik estetik.

InaSAPS menempatkan keselamatan pasien, etika profesi, kompetensi, dan standar praktik sebagai fondasi utama.