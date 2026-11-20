jpnn.com, JAKARTA - Direktur Indonesia Network for Compassionate Animal Farming (INCAF) Frank Kembuan mendesak Unilever mengembalikan komitmen penggunaan 100 persen telur bebas sangkar di seluruh rantai pasok global.

Frank menilai tantangan pasokan dan biaya bukan alasan bagi perusahaan untuk menghentikan target kesejahteraan ayam petelur di sejumlah negara.

"Kami memahami bahwa tantangan pasokan dan biaya di lapangan memang tidak mudah. Namun, hambatan ini dapat diatasi bersama melalui perencanaan transisi yang terukur dan dukungan bagi produsen lokal, bukan dengan menghentikan komitmen global," kata Frank dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Desakan tersebut disampaikan bersama 26 organisasi perlindungan dan kesejahteraan hewan lainnya dari 19 negara melalui surat terbuka kepada Unilever.

Empat organisasi Indonesia yang turut menandatangani surat itu ialah INCAF, Animals Don't Speak Human (ADSH), Animal Friends Jogja (AFJ), dan Act For Farmed Animals (AFFA).

Mereka menyoroti keputusan Unilever yang menghentikan target global penggunaan 100 persen telur bebas sangkar, meskipun perusahaan telah mencapai target tersebut di Eropa dan Amerika Utara.

Dalam pernyataan resminya, Unilever mengungkapkan bahwa capaian penggunaan telur bebas sangkar secara global mencapai 68 persen pada akhir 2024.

Perusahaan menyatakan akan mempertahankan standar bebas sangkar di Eropa dan Amerika Utara. Namun, target global dihentikan dengan alasan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan di pasar lainnya.