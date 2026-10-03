Incar Nasabah Premium, AIA dan BCA Hadirkan Prestige Pro untuk Perencanaan Warisan

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA Financial (AIA) bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menghadirkan Wealth Prestige Protection atau Prestige Pro sebagai solusi perencanaan keuangan dan perlindungan nilai kekayaan.

Produk asuransi jiwa tradisional dalam mata uang US Dollar itu dirancang khusus untuk memberikan perlindungan jiwa yang optimal hingga nasabah berumur 99 tahun.

Presiden Direktur AIA Harsya Prasetyo menjelaskan pertumbuhan kekayaan membuat kebutuhan nasabah bergeser dari sekadar membangun aset menuju upaya perlindungan untuk generasi berikutnya atau warisan.

Oleh karena itu, perencanaan warisan perlu diposisikan sebagai bagian penting dari strategi keuangan jangka panjang setiap nasabah.

Layanan inovatif itu juga diperkuat oleh dukungan ekosistem AIA Altitude untuk mendampingi keluarga nasabah di setiap tahap kehidupan.

"Melalui Prestige Pro, AIA bersama BCA menghadirkan solusi proteksi yang melengkapi perencanaan kekayaan nasabah," kata Harsya di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga: AIA Gandeng BCA Luncurkan Program Sehat Jangka Panjang

Prestige Pro menawarkan fleksibilitas pilihan masa pembayaran premi selama 5 atau 10 tahun dengan ketentuan Uang Pertanggungan mulai dari USD150 ribu.

Nasabah dapat menentukan pilihan perlindungan antara Plan Prime atau Plan Flex yang disesuaikan dengan tujuan finansial keluarga.