Incar Nasabah Premium, AIA dan BCA Hadirkan Prestige Pro untuk Perencanaan Warisan
jpnn.com, JAKARTA - PT AIA Financial (AIA) bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menghadirkan Wealth Prestige Protection atau Prestige Pro sebagai solusi perencanaan keuangan dan perlindungan nilai kekayaan.
Produk asuransi jiwa tradisional dalam mata uang US Dollar itu dirancang khusus untuk memberikan perlindungan jiwa yang optimal hingga nasabah berumur 99 tahun.
Presiden Direktur AIA Harsya Prasetyo menjelaskan pertumbuhan kekayaan membuat kebutuhan nasabah bergeser dari sekadar membangun aset menuju upaya perlindungan untuk generasi berikutnya atau warisan.
Oleh karena itu, perencanaan warisan perlu diposisikan sebagai bagian penting dari strategi keuangan jangka panjang setiap nasabah.
Layanan inovatif itu juga diperkuat oleh dukungan ekosistem AIA Altitude untuk mendampingi keluarga nasabah di setiap tahap kehidupan.
"Melalui Prestige Pro, AIA bersama BCA menghadirkan solusi proteksi yang melengkapi perencanaan kekayaan nasabah," kata Harsya di Jakarta, baru-baru ini.
Prestige Pro menawarkan fleksibilitas pilihan masa pembayaran premi selama 5 atau 10 tahun dengan ketentuan Uang Pertanggungan mulai dari USD150 ribu.
Nasabah dapat menentukan pilihan perlindungan antara Plan Prime atau Plan Flex yang disesuaikan dengan tujuan finansial keluarga.
PT AIA Financial (AIA) bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menghadirkan Wealth Prestige Protection atau Prestige Pro.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beredar Kabar Haji Isam Akuisisi Saham BCA, Manajemen Akhirnya Buka Suara
- Pegadaian Gandeng BCA Lewat bluInvest Emas dengan Modal Rp10 Ribu, Ada Promo!
- Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda, AIA SILABUS Hadir di UI
- Tip Mengelola Uang Kaget dari Bonus atau Warisan Agar Makin Berkembang
- Penjelasan Kuasa Hukum soal Teddy Pardiyana Jadi Ahli Waris Lina Jubaedah
- Teddy Pardiyana Jadi Ahli Waris, Rizky Febian Siapkan Langkah Hukum