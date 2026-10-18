Incar Pusat Kuliner Jakarta Utara, The Pizza Company Buka di Mal Artha Gading

jpnn.com, JAKARTA - The Pizza Company akhirnya resmi membuka outlet keempat di Mal Artha Gading, Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026).

Gerai tersebut sekaligus menjadi yang pertama di kawasan Utara Jakarta.

Pembukaan sekaligus menandai langkah baru merek pizza asal Thailand tersebut di ibu kota.

Sebelumnya, The Pizza Company sudah hadir di Margo City Depok, Summarecon Bekasi 2, dan Shell Lippo Village Karawaci. Kini, giliran Kelapa Gading yang dipilih untuk memperluas jangkauan.

General Manager Palms Foods Indonesia, Ferdiansyah, menjelaskan alasan memilih Jakarta Utara. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi wilayah yang belum dimasuki The Pizza Company sehingga bisa menjadi pijakan awal.

"Iya, kan kebetulan di kawasan Utara itu belum, belum ada. Nah, ini mudah-mudahan menjadi stepping stone," ungkap Ferdiansyah dalam keterangan resmi.

Pemilihan Kelapa Gading juga bukan tanpa alasan. Kawasan itu sudah lama dikenal sebagai pusat kuliner, terutama lewat deretan restoran seafood.

Di tengah persaingan kuliner yang ketat, The Pizza Company ingin ikut mengambil bagian menjadi salah satu pilihan warga setempat.