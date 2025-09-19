Incipio 200 SC dari Syngenta Raih Top Innovation Choice Award 2024

jpnn.com - Syngenta Indonesia membuktikan komitmen dalam menghadirkan solusi inovatif bagi sektor pertanian melalui penghargaan Top Innovation Choice Award 2024 untuk produk Incipio 200 SC yang diberikan oleh Infobrand.id bersama TRAS N CO Indonesia.

Penganugerahan award diselenggarakan di Front One Akshaya Hotel Karawang, Jawa Barat. CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Suhendro, Marketing Head PT Syngenta Indonesia.

Lebih dari 50 petani muda dari komunitas GenAgri (Generasi Petani Muda untuk Negeri) turut hadir menyaksikan acara tersebut. Menurut Susilowati Ningsih, penghargaan ini merupakan hasil penilaian mendalam berdasarkan tiga parameter utama, yaitu Innovation Idea Aspect (25%), Innovation Advantage Aspect (50%), dan Innovation Differentiation Aspect (25%).

"Incipio 200 SC dengan teknologi Plinazolin terbukti menjadi pilihan konsumen, karena mampu mengendalikan hama penggerek batang padi kuning baik di fase vegetatif maupun generatif. Prestasi ini menjadi bukti nyata bagaimana inovasi dapat memberi dampak langsung bagi petani," ujar Susilowati, dikutip dari siaran pers, Jumat (19/9/2025).

Solusi Efektif Mengatasi Hama Penggerek Batang Padi

Penggerek batang padi kuning merupakan ancaman serius yang dapat menghancurkan hasil panen padi petani Indonesia. Serangan hama penggerek batang padi kuning ini dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen hingga 30% jika tidak dikendalikan secara efektif pada waktu yang tepat. Bahkan, serangan di fase generatif dapat membuat petani kehilangan hasilnya hingga 95%.

"Serangan hama ini tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga jutaan rupiah per hektare," kata Suhendro.

Syngenta Indonesia memperkenalkan inovasi terbaru Incipio 200 SC pada 2024 sebagai solusi untuk mengatasi penggerek batang padi kuning. Insektisida ini menggunakan teknologi Plinazolin yang dikembangkan khusus untuk melindungi tanaman padi dari serangan penggerek batang, sehingga petani dapat memaksimalkan hasil panen mereka.

"Produk ini hadir setelah melalui riset panjang, termasuk lebih dari 10.000 uji lapangan dan 100 uji laboratorium, hingga akhirnya ditemukan formula terbaik," ungkapnya.