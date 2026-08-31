menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Indef: Karhutla Kalimantan Picu Efek Berantai yang Rugikan Ekonomi Lokal

Indef: Karhutla Kalimantan Picu Efek Berantai yang Rugikan Ekonomi Lokal

Indef: Karhutla Kalimantan Picu Efek Berantai yang Rugikan Ekonomi Lokal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap ekonomi masyarakat. Ilustrasi foto: (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menilai dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menciptakan efek berantai (multiplier effect) merugikan.

Munculnya kabut asap pekat berdampak langsung pada penurunan kualitas udara yang memburuk secara signifikan di berbagai titik.

Kondisi udara yang buruk tersebut memicu gangguan pernapasan akut atau ISPA bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran.

Baca Juga:

Karhutla memaksa terjadinya pengurangan jam kerja produktif bagi para pekerja di wilayah terdampak.

Aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah pun ikut mengalami kendala serius akibat paparan asap yang berbahaya bagi kesehatan siswa.

"Menurunkan produktivitas, mengganggu transportasi, serta memicu lonjakan biaya kesehatan," kata Esther kepada jpnn.com melalui pesan, Senin (31/8).

Baca Juga:

Di sisi lain, sektor transportasi dan logistik turut mengalami disrupsi parah, akibat jarak pandang yang sangat terbatas.

Banyak jadwal penerbangan dari dan menuju Kalimantan terpaksa dibatalkan, karena kondisi cuaca yang tidak aman untuk navigasi udara.

Ekonom menilai dampak karhutla menciptakan efek berantai (multiplier effect) merugikan ekonomi lokal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI