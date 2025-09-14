Indef Sambut Baik Tim Investigasi Independen Demo Ricuh 25-29 Agustus 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan analisis demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada 25-29 Agustus 2025.

Esther mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap aktor di balik kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Keputusan ini diumumkan Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9).

"Ini (demonstrasi, red) bukan intervensi asing, tetapi masalah perut," kata Esther dalam Continuum Insight, yang dirilis baru-baru ini.

Menurut Esther, sikap tegas pemerintah ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa peristiwa yang menewaskan banyak korban jiwa tersebut tidak dilupakan begitu saja.

"Indef dan tentu saja masyarakat pada umumnya pasti setuju kasus yang menewaskan banyak nyawa tersebut tidak dikubur begitu saja karena akan menjadi luka tambahan bagi bangsa, yang sedang bertumbuh untuk makin matang dan dewasa," ujar Esther.

"Harapan tokoh-tokoh bangsa yang hadir bertemu Presiden tentu mengharapkan kesungguhan Prabowo untuk menyerap aspirasi rakyatnya dan memimpin negeri ini ke arah lebih baik," imbuhnya.

Indef menekankan pentingnya memastikan siapa pun yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman setimpal sesuai hukum.