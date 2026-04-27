Indeks Dolar Diproyeksi Menguat Pekan Ini, Bagaimana Rupiah?

jpnn.com - JAKARTA - Potensi penguatan indeks dolar pekan ini diperkirakan akan menjadi tantangan bagi nilai rupiah.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan indeks dolar diperkirakan akan diperdagangkan pada level 96.600, dengan titik resistensi mencapai 102.500.

Penguatan dolar AS ini diperkirakan berjalan beriringan dengan naiknya harga minyak mentah dunia atau crude oil.

Baca Juga: Komisi XII DPR RI Dorong Transaksi Batu Bara DMO Gunakan Rupiah untuk Perkuat Ketahanan Energi

Ibrahim melihat harga minyak berpotensi bergerak di level 82 hingga 82.600 dolar AS per barel, dengan tingkat resistensi cukup tinggi yakni 107.400 dolar AS per barel.

Situasi pasar kian pelik akibat karut-marut geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait keamanan Selat Hormuz.

Iran diketahui kembali menutup jalur vital tersebut, yang secara otomatis memicu lonjakan harga energi dan berdampak langsung pada kenaikan inflasi global.

Baca Juga: Purbaya Sebut Sentimen Negatif Memperburuk Kurs Rupiah

Ibrahim menilai pasar saat ini dalam kondisi krusial menunggu kepastian mengenai terjadi perang terbuka atau perdamaian di wilayah tersebut.

Penangkapan kapal tanker Iran oleh Amerika Serikat dianggap sebagai pemicu ketegangan yang menghambat perundingan gencatan senjata.