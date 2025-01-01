Indeks Kerukunan Umat Beragama Tembus 77,89 Persen, Tertinggi Sejak 2015

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan hasil survei menilai kinerja Kemeterian Agama (Kemenag) selama setahun terakhir positif.

Kendati demikian, Nasaruddin menyatakan keberhasilan Kemenag tidak semata-mata dapat diukur dengan ukuran formal semata.

Dia menekankan adanya indikator spiritual dan sosial yang lebih mendalam sebagai tolak ukur keberhasilan kementerian yang dipimpinnya.

"Jika umat makin dekat dengan ajaran agama, kita bisa lega dan bernafas," ujar Menag di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam refleksinya, Menag menilai saat ini umat beragama masih memiliki jarak dengan ajaran agamanya.

Oleh karena itu, dia berharap Indonesia dapat menjadi contoh negara di mana umatnya memiliki kedekatan erat dengan nilai-nilai agama yang dianut di masa depan.

Menag meyakini agama memiliki potensi besar menjadi etos dan spirit yang mampu membangkitkan semangat umat.

Hal tersebut dinilai krusial dalam upaya bersama membangun peradaban bangsa yang lebih maju.