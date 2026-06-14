Indelberg Energy Leadership Forum 2026, Kolaborasi untuk Kemandirian Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - President Director PT Indelberg Global Energy sekaligus penggagas forum Aryasatya Wishnutama, mengatakan Indonesia berpeluang untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan energi paling berpengaruh di kawasan Asia.

Hal itu diungkapkan Aryasatya saat membuka Indelberg Energy Leadership Forum 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Minggu (14/6).

Adapun Indelberg Energy Leadership Forum 2026 merupakan wadah yang mempertemukan para pemimpin industri, akademisi, praktisi energi, investor, dan pemangku kepentingan nasional untuk membahas masa depan energi Indonesia.

"Kita sedang memasuki era baru di mana energi menjadi instrumen strategis yang menentukan daya saing dan posisi suatu bangsa di panggung global," ujar Aryasatya Wishnutama.

Menurutnya, Indonesia memiliki seluruh modal dasar yang diperlukan untuk menjadi pemain utama sektor energi regional, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, hingga potensi sumber daya manusia yang luar biasa.

Namun, Aryasatya menekankan bahwa keberhasilan suatu negara perlu dilihat dari kemampuannya menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dia menyebut negara yang berhasil bukanlah semata-mata negara yang memiliki sumber daya terbesar, melainkan negara yang mampu mengelola sumber dayanya secara efektif, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing nasional, serta memiliki visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan," katanya.