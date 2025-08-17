Inden BYD Atto 1 Hingga Desember 2025, Harap Bersabar
jpnn.com, JAKARTA - Hatchback listrik terbaru BYD Atto 1 yang dirilis di GIIAS 2025 mendapat sambutan positif masyarakat tanah air.
Head of Public and Goverment Relations PT. BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, mengatakan dari total 4.195 surat pemesanan kendaraan (SPK) yang diterima, Atto 1 mendominasi.
"Kami belum bisa memerinci, tetapi memang Atto 1 paling besar. Ini wajar, kan, karena produk baru," ucap Luther.
Perihal masa tunggu unitnya, lanjut dia, Atto 1 sudah sampai Desember 2025.
"Awalnya kami siapkan distribusinya pada Oktober untuk pemesanan Atto 1 di GIIAS 2025," ucapnya.
"Sekarang sudah menyentuh November. Bahkan, saya dengar sudah mencapai Desember (2025). Mungkin tergantung tipe dan warna (cepat atau lamanya inden)."
Mobil yang dibangun di atas e-Platform 3.0 itu dibekali motor listrik bertenaga maksimum 55 kW atau setara 74 Hp dengan torsi puncak 135 Nm.
Dengan motor listrik tersebut, Atto 1 diklaim dapat dipacu hingga kecepatan 130 kilometer per jam.
Laris manis, BYD Atto 1 yang dirilis di GIIAS 2025 kini indennya hingga Desember. Harap bersabar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Test Drive BYD Atto 1 Semarang - Yogyakarta, Seru!
- BYD dan Denza Menerima Respons Positif Selama GIIAS 2025
- BYD Mulai Memproduksi SUV Hybrid, Meluncur Akhir Tahun Ini
- Geely Mengumumkan Akan Merakit Mobil Listrik Kedua di Indonesia, BYD Kapan?
- DiSus-C, Inovasi Terkini BYD Merevolusi Suspensi untuk Kenyamanan di Setiap Kondisi
- Setahun Eksistensi BEYOND, Konsistensi Membangun Ekosistem EV Bersama BYD