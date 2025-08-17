menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Inden BYD Atto 1 Hingga Desember 2025, Harap Bersabar

Inden BYD Atto 1 Hingga Desember 2025, Harap Bersabar

Inden BYD Atto 1 Hingga Desember 2025, Harap Bersabar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BYD Atto 1 ditampilkan saat press day GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD City Tangerang, Banten, Rabu (23/7). BYD Motor Indonesia meluncurkan mobil listrik terbarunya Atto 1 yang dibanderol dengan hargai Rp195 juta untuk varian terendah, Dynamic. Sementara varian tertingginya, Premium, dilego Rp235 juta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Hatchback listrik terbaru BYD Atto 1 yang dirilis di GIIAS 2025 mendapat sambutan positif masyarakat tanah air.

Head of Public and Goverment Relations PT. BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, mengatakan dari total 4.195 surat pemesanan kendaraan (SPK) yang diterima, Atto 1 mendominasi.

"Kami belum bisa memerinci, tetapi memang Atto 1 paling besar. Ini wajar, kan, karena produk baru," ucap Luther.

Baca Juga:

Perihal masa tunggu unitnya, lanjut dia, Atto 1 sudah sampai Desember 2025.

"Awalnya kami siapkan distribusinya pada Oktober untuk pemesanan Atto 1 di GIIAS 2025," ucapnya.

"Sekarang sudah menyentuh November. Bahkan, saya dengar sudah mencapai Desember (2025). Mungkin tergantung tipe dan warna (cepat atau lamanya inden)."

Baca Juga:

Mobil yang dibangun di atas e-Platform 3.0 itu dibekali motor listrik bertenaga maksimum 55 kW atau setara 74 Hp dengan torsi puncak 135 Nm.

Dengan motor listrik tersebut, Atto 1 diklaim dapat dipacu hingga kecepatan 130 kilometer per jam.

Laris manis, BYD Atto 1 yang dirilis di GIIAS 2025 kini indennya hingga Desember. Harap bersabar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI