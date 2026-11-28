jpnn.com, JAKARTA - Indesso Group berhasil memborong tiga penghargaan Gold dalam ajang Authentic Halal Brand Award 2026 yang diselenggarakan oleh Halal Review dan Inspark Indonesia.

Ketiga penghargaan meliputi kategori Best in Halal Product Innovation, Halal Marketing Campaign, dan Environmental Contribution.

Ajang tersebut memberikan apresiasi kepada merek yang menerapkan praktik halal terbaik dan menjadikan nilai halal sebagai landasan dalam membangun kepercayaan konsumen.

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Pencapaian ini mencerminkan upaya Indesso Group dalam mengintegrasikan prinsip halal ke berbagai aspek bisnis, mulai dari inovasi produk, komunikasi merek, hingga pengelolaan lingkungan.

Head of Regulatory & Halal Indesso Group Lendrawati mengatakan prinsip halal telah menjadi bagian penting dalam pengembangan produk dan operasional perusahaan.

“Melalui tagline Halal by Design, Natural by Nature, kami menempatkan prinsip halal sebagai bagian dari proses pengembangan produk dan operasional perusahaan sejak tahap awal,” ungkap Lendrawati dalam keterangan resmi, Sabtu (28/11).

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Indesso Group menerapkan prinsip halal sejak tahap perancangan produk, bukan hanya pada proses produksi maupun sertifikasi.

Pendekatan tersebut mencakup seleksi bahan baku, pengembangan formulasi, identifikasi titik kritis, rekayasa proses produksi, hingga pengelolaan rantai pasok.