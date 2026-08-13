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India Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 demi Brasil, Timnas Indonesia Kena Imbas

India Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 demi Brasil, Timnas Indonesia Kena Imbas
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Skuad Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Peta persaingan FIFA ASEAN Cup 2026 mendadak berubah. Timnas Indonesia kehilangan satu lawan setelah India memutuskan mundur dan memilih menjalani pertandingan menghadapi Brasil.

Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena India sebelumnya telah ditempatkan di Grup A Divisi Premier bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Seluruh pertandingan grup rencananya digelar di Indonesia.

Kini, komposisi Grup A berpotensi mengalami perubahan menyusul hengkangnya India. 

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Situasi tersebut tentu turut memengaruhi persiapan Timnas Indonesia yang sebelumnya sudah memiliki gambaran lawan dalam turnamen.

Presiden Federasi Sepak Bola India (AIFF) Kalyan Chaubey mengungkapkan pihaknya memilih melewatkan FIFA ASEAN Cup karena memiliki komitmen dengan federasi sepak bola Brasil.

"Kami tidak dapat berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup karena komitmen kepada federasi sepak bola Brasil," kata Chaubey, dikutip dari Times of India.

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Bagi India, kesempatan menghadapi Brasil dianggap terlalu berharga untuk dilewatkan.

Chaubey menyebut FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen penting, tetapi laga melawan tim dengan level lebih tinggi dinilai memberikan keuntungan besar bagi perkembangan timnya.

India resmi mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026. Alhasil, komposisi grup A yang juga ditempati oleh Timnas Indonesia akan berubah.

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