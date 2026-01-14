India Open 2026: Ada Kemungkinan Putri KW Vs An Se Young di 8 Besar

jpnn.com - NEW DELHI – Tunggal putri terbaik Indonesia saat ini Putri Kusuma Wardani bisa berhadapan dengan Ratu Bulu tangkis An Se Young (Korea) di perempat final India Open 2026 Super 750.

Syaratnya: Putri KW menang dari Line Hojmark Kjaersfeldt di 16 Besar besok dan An juga bisa mengalahkan Huang Yu Hsun (Taiwan) di babak yang sama.

Putri KW dan An sama-sama telah melewati babak pertama atau 32 Besar.

Putri si anggota Polri itu menembus 16 Besar setelah mengalahkan perempuan berkebangsaan Kanada Michelle Li 21-12, 20-22, 21-15 kemarin.

Sementara itu, An Se Young masuk 16 Besar setelah menundukkan Nozomi Okuhara (Jepang) 21-17, 21-19 di Indira Gandhi Sports Complex, Rabu (14/1) sore WIB.

Selain diisi An Se Young, Huang Yu Hsun, Putri KW, dan Line Kjaersfeldt, 16 Besar tunggal putri India Open 2026 dihuni Ratchanok Intanon (Thailand), Mia Blichfeldt (Denmark), Manami Suizu (Jepang), Beiwen Zhang (Amerika Serikat), dan Malvika Bansod (India).

Kemudian, Han Yue (China), Busanan Ongbamrungpahn (Thailand), Chen Yu Fei (China), Natsuki Nidaira (Jepang), dan Tomoka Miyazaki (Jepang).

Dua tempat lagi masih diperebutkan oleh Nguyen Thuy Linh (Vietnam) vs Pusarla Sindhu (India) dan Tanvi Sharma (India) vs Wang Zhi Yi (China). (bwf/jpnn)



