India Open 2026: Jojo tak Sabar Hadapi Christi Popov

jpnn.com - JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie (Jojo) melaju ke perempat final India Open 2026.

Dalam pertandingan babak 16 besar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, Kamis, Jojo menghajar tunggal Jepang Yushi Tanaka dua gim langsung, 21-15 dan 21-19.

Kemenangan tersebut membuat langkah Jojo ke perempat final berjalan mulus. Dia akan berhadapan dengan tunggal putra asal Prancis Christo Popov, Jumat (161).

Jojo sudah tak sabar bersua dengan tunggal Christo Popov di babak perempat final India Open 2026.

"Besok bertemu Christo Popov akan seru karena saya juga menantikanlah buat pertandingan besok. Dia juga pemain yang bagus, pemain kidal lagi," kata Jojo dikutip dari keterangan PBSI, Kamis (15/1).

"Pemain kiri itu biasanya punya kelebihannya sendiri. Harus lebih siap dan harus siap capek karena dia juga tidak gampang mati, tidak gampang dimatikan juga," imbuh pebulu tangkis yang menjadi unggulan ketiga ini.

Pada babak 16 besar, Jojo mengatakan bahwa Tanaka merupakan salah satu tunggal Jepang yang diantisipasinya. Sebab, dari segi gaya permainan mempunyai pergerakan dan skema bertahan yang cukup tangguh dibandingkan tunggal Jepang lainnya.

"Dari segi gerakan, dari segi tekniknya dan juga pukulannya, bagaimana dia pertahanan, serangnya itu benar-benar on target. Itu yang saya waspadai sekali dan juga dari kesabarannya," ungkap Jojo.