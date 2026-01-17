India Open 2026: Kabar Gembira dari Jojo, 46 menit, 9-0

jpnn.com - NEW DELHI – Jonatan Christie masuk final India Open 2026 Super 750.

Jojo -panggilan Jonatan, menembus puncak setelah menyingkirkan jago Singapura Loh Kean Yew pada semifinal di Indira Gandhi Sports Complex, Sabtu (17/1) malam WIB.

Tunggal putra nonpelatnas itu menang straight game 21-18, 22-20.

Tim BWF merangkum, duel ke-9 Jojo vs Loh itu selesai setelah 46 menit.

Kemenangan itu membuat Jojo unggul head to head dengan Loh menjadi 9-0.

Kini Jojo menunggu pemenang semifinal lainnya, yakni Victor Lai (Kanada) vs Lin Chun Yi (Taiwan). (bwf/jpnn)