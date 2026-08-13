India Tinggalkan FIFA ASEAN Cup 2026, Ada Laga Impian yang Tak Bisa Dilewatkan

jpnn.com - Timnas India dipastikan tidak akan ambil bagian dalam FIFA ASEAN Cup 2026.

All India Football Federation (AIFF) telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada FIFA terkait keputusan tersebut.

India sebelumnya masuk Grup A bersama Timnas Indonesia, Malaysia, dan Singapura. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026.

Brasil Mengubah Rencana India

Ada alasan besar di balik keputusan tersebut. India akan berhadapan dengan Brasil di Kolkata pada 3 Oktober, tepat ketika partai final Divisi 1 FIFA ASEAN Cup dijadwalkan berlangsung.

AIFF akhirnya memilih pertandingan melawan Brasil karena menilai kesempatan tersebut terlalu berharga untuk dilewatkan.

"Pertandingan melawan Brasil bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain kami."

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"Karena itu, kami harus mengambil keputusan yang memberi manfaat besar bagi perkembangan sepak bola India," kata Presiden AIFF Kalyan Chaubey.

Denda Rp329 Miliar Mengintai

Mundurnya India berpotensi membawa konsekuensi finansial. Regulasi FIFA ASEAN Cup 2026 membuka kemungkinan peserta yang menarik diri kurang dari 30 hari sebelum pertandingan pertama dikenai denda minimal CHF 15.000 atau sekitar Rp 329 juta.