Indian Chief Vintage 2026: Sejarah dan Tenaga Brutal
jpnn.com - Indian Motorcycle memperkenalkan model spesial bertajuk Indian Chief Vintage 2026, sebagai bagian dari perayaan HUT ke-125.
Motor bukan sekadar produk baru, melainkan simbol penghormatan terhadap sejarah panjang industri roda dua Amerika yang telah dibangun selama lebih dari satu abad.
Desainnya terinspirasi dari Chief era 1940-an yang legendaris.
Secara visual, motor menghadirkan aura klasik kuat, seolah baru keluar dari pabrik Springfield, Massachusetts pada masa pascaperang.
Ciri paling mencolok terlihat pada valanced fenders yang membungkus ban secara elegan, dipadukan ornamen kepala suku khas Indian yang menyala di bagian depan.
Detail lain seperti pelek jari-jari, batang kemudi bergaya vintage, hingga kursi solo ergonomis mempertegas karakter klasiknya.
Meski tampil retro, performanya sepenuhnya modern.
Indian Chief Vintage 2026 dibekali mesin Thunderstroke 116 V-Twin berpendingin udara yang menghasilkan torsi hingga 156 Nm.
