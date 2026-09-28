Indico Hadirkan Akses Belajar 40+ Bahasa Gratis untuk Pelanggan SIMPATI Plus

jpnn.com, JAKARTA - Indico (PT Telkomsel Ekosistem Digital), anak perusahaan Telkomsel, terus memperluas perannya dalam menghadirkan akses pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia melalui solusi digital.

Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Kuncie sebagai platform belajar yang mendukung pengembangan skill dan kompetensi, Indico kini menggandeng Duolingo untuk memperluas akses belajar bahasa melalui SIMPATI Plus.

Kolaborasi ini ditandai dengan seremoni penandatanganan yang berlangsung di kantor Indico pada 22 September 2026 lalu.

Melalui kolaborasi ini, pelanggan SIMPATI Plus bisa mengeklaim akses Super Duolingo selama satu bulan, sesuai dengan kuota yang tersedia selama periode program berlangsung.

Direktur Utama Indico, Andi Kristianto dan Head of Business Development, Southeast Asia, Duolingo, Ravi Bhushan menandatangani kerja sama tersebut.

“Melalui kolaborasi dengan Duolingo, kami ingin turut memperluas akses pembelajaran bahasa bagi masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari upaya INDICO dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan. Dengan kapabilitas dan jangkauan digital Telkomsel, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat belajar dari mana saja dan membuka peluang untuk terhubung dengan dunia global,” ujar Andi Kristianto, Direktur Utama Indico.

SIMPATI Plus adalah fitur berlangganan eksklusif bagi pelanggan SIMPATI melalui aplikasi MyTelkomsel, menghadirkan lebih dari 100 deals dari lebih dari 40 brand terkemuka lintas kategori lifestyle, termasuk pendidikan, makanan dan minuman, kesehatan, dan wellness.

Bergabungnya Duolingo memperkaya ekosistem ini dengan pengalaman belajar bahasa, dan hingga saat ini SIMPATI Plus telah diakses oleh ratusan ribu pelanggan dengan tingkat engagement yang terus bertumbuh.