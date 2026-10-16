Indikasi Geografis Bawa Teh Java Preanger ke Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Teh Java Preanger membuka peluang memperluas pasar internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger dan Sinensis, perusahaan teh asal Meksiko.

Penandatanganan yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Banten, Kamis 15 Oktober 2026, menjadi langkah pengembangan komersialisasi produk indikasi geografis Indonesia di pasar global.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Fajar Sulaeman Taman yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan keanekaragaman hayati Indonesia merupakan potensi besar untuk menghasilkan produk indikasi geografis yang memiliki identitas khas dan nilai ekonomi.

Pelindungan indikasi geografis berperan menjaga keterkaitan produk dengan daerah asalnya, termasuk karakteristik dan reputasi yang menjadi pembeda di pasar.

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“Peran DJKI adalah memperkenalkan produk indikasi geografis Indonesia kepada para atase perdagangan di luar negeri supaya produk tersebut dapat dipromosikan dan dikenal oleh calon pembeli internasional. Kami berharap upaya ini membuka lebih banyak peluang kerja sama bagi produk-produk unggulan Indonesia,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, pengembangan produk indikasi geografis juga dilakukan melalui berbagai upaya promosi dan penguatan kapasitas pelaku usaha, antara lain melalui program GI Smart yang mendukung pemasaran digital dan pendampingan kemasan, serta GI Tourism yang menghubungkan produk indikasi geografis dengan potensi pariwisata daerah.

Upaya tersebut diharapkan membantu produk indikasi geografis makin dikenal sekaligus memiliki kesiapan untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Dari sisi pembeli, Salvador Sosa dari Sinensis menilai Teh Java Preanger memiliki kualitas yang menarik.

Ketertarikannya muncul setelah mencoba sejumlah sampel teh Indonesia, termasuk jenis silver needle.