Indikator Politik Ungkap Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Prabowo

jpnn.com - Lembaga riset Indikator Politik Indonesia mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei awal 2026.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

Burhanuddin menyampaikan bahwa survei itu dilakukan terhadap 1.220 responden yang merupakan WNI minimal berumur 17 tahun dalam kurun 15-21 Januari 2026.

Dari seribuan responden itu, sebanyak 79,9 persen puas atas kinerja Presiden Prabowo.

"Secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026," kata Burhanuddin dalam konferensi persnya yang dipantau di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Dia menjelaskan, sebanyak 13 persen responden menyatakan "sangat puas", lalu 66,9 persen responden menyatakan "puas", sedangkan 17,1 persen responden menyatakan "kurang puas", dan 2,2 persen responden menyatakan "tidak puas sama sekali".

Adapun sisanya yakni 0,8 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

Burhanuddin mengatakan bahwa persentase angka kepuasan atau "approval rating" yang didapat Prabowo itu cukup tinggi untuk ukuran seorang presiden.